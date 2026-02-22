İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    U-17 Azərbaycan çempionatında rekord sayda komanda və boksçu mübarizə aparacaq

    Fərdi
    • 22 fevral, 2026
    • 17:46
    U-17 Azərbaycan çempionatında rekord sayda komanda və boksçu mübarizə aparacaq

    Fevralın 23-də yeniyetmə boksçular arasında Azərbaycan çempionatına start veriləcək.

    "Report" Boks Fedrasiyasına istinadən xəbər verir ki, Boks Mərkəzində təşkil olunacaq yarışda oğlanlarda 14, qızlarda 9 çəki dərəcəsindı mükafatçılar müəyyənləşəcək.

    U-17 Azərbaycan çempionatına respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarının klublarını, həmçinin idman cəmiyyətlərini təmsil edən 82 komandanın 459 boksçusu (410 oğlan, 49 qız) qatılacaq. Bu, ölkə çempionatlarında yeni rekorddur. Bunadək ən yaxşı göstərici 2024-cü il qeydə alınıb – 74 komandadan 408 boksçu.

    Yarışın açılış mərasimi sabah, saat 12:00-da, döyüşlər saat 12:30-da başlanacaq. Qaliblərin adına isə martın 1-də aydınlıq gələcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatının supervayzeri estoniyalı Yakov Peterson, baş hakimi həmyerlimiz Anar Babanlı olacaq. Döyüşləri yerli referilərlə yanaşı, neytral hakimlər – Yay Olimpiya Oyunları və dünya çempionatları təcrübəsi olan Atarbayar Byambabayar (Monqolustan), Coşua Tobar Lomas (Ekvador), Muhsin Suilmi (Mərakeş), Jonqjin Kim (Cənubi Koreya), Davut Kanuni (Türkiyə) və Muhamed Besmi (Əlcəzair) da idarə edəcəklər.

    boks Azərbaycan çempionatı Boks Mərkəzi Anar Babanlı

    Son xəbərlər

    17:46

    U-17 Azərbaycan çempionatında rekord sayda komanda və boksçu mübarizə aparacaq

    Fərdi
    17:33

    ABŞ ilə Fransa arasında siyasi gərginlik artır

    Digər ölkələr
    17:29

    MKİ-nin keçmiş rəhbəri: ABŞ İrana iki gün ərzində zərbə endirə bilər

    Digər ölkələr
    17:20
    Foto

    Ülviyyə Fətəliyeva karyerasında ilk dəfə Azərbaycan çempionu olub

    Fərdi
    17:20

    Azərbaycanın bəzi rayonlarına yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:08
    Foto

    Naxçıvanda XI siniflər üçün qiymətləndirmə monitorinqi keçirilib

    Elm və təhsil
    16:40

    Hindistan-ABŞ ticarət danışıqları tarif artımları səbəbindən təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    16:34

    Səfir: Ukrayna Azərbaycanın səmimi dəstəyini və həmrəyliyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    16:22

    Premyer Liqa: "Şamaxı" "İmişli" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti