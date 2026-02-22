İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 17:29
    MKİ-nin keçmiş rəhbəri: ABŞ İrana iki gün ərzində zərbə endirə bilər

    Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş direktoru Con Kiriakou ABŞ Prezidenti Donald Trampın İrana hücumla bağlı son qərarı artıq verdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri bildirib.

    Kiriakou planın müzakirə edildiyi gün Ağ Evdə olan keçmiş kəşfiyyat rəsmisinə istinad edib. O qeyd edib ki, zərbə bazar ertəsi və ya çərşənbə axşamı günü həyata keçirilə bilər. Bu, Tehrana göndərilən rəsmi 10 günlük ultimatuma baxmayaraq baş verəcək.

    Onun sözlərinə görə, Tramp iranlıları çaşdırmaq üçün vaxtından əvvəl gözlənilməz bir zərbə endirmək niyyətindədir.

    ABŞ-ın İrana qarşı əsas tələbləri arasında ballistik raket istehsalına son qoyulması, uran zənginləşdirilməsinin dayandırılması və HƏMAS, Hizbullah və Husilər də daxil olmaqla regional qruplara dəstəyin dayandırılması yer alır.

    Kiriakou müsahibəsində ABŞ rəhbərliyindəki daxili fikir ayrılıqlarını ətraflı izah edib. Onun sözlərinə görə, zərbələrin yeganə əleyhdarları vitse-prezident Cey Di Vens və Milli Kəşfiyyat direktoru Tulsi Gabbarddır. Hərbi katib Pit Heqset və dövlət katibi Marko Rubio, eləcə də Birləşmiş Qərargah Rəisləri hücumu dəstəkləyir.

    MKİ ABŞ İran
    Экс-глава ЦРУ: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие два дня

