Экс-глава ЦРУ: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие два дня

Бывший глава ЦРУ Джон Кириаку заявил, что президент США Дональд Трамп уже принял окончательное решение о военной атаке на Иран.

Как передает Report, его цитирует издание Bild.

Кириаку сослался на бывшего сотрудника разведки, который присутствовал в Белом доме в день обсуждения плана. Он отмечает, что удар может быть осуществлен уже в понедельник или во вторник. Это происходит несмотря на официальный ультиматум в 10 дней, направленный Тегерану, отмечает издание.

По словам Кириаку, Трамп намерен отдать приказ о нанесении внезапного удара раньше срока с целью застать иранцев врасплох.

Основные требования США к Ирану включают завершение производства баллистических ракет, остановку обогащения урана и прекращение "поддержки региональных группировок", среди которых ХАМАС, "Хезболлах" и хуситы.

В интервью Кириаку подробно рассказал о внутренних разногласиях в руководстве США. По его словам, единственные противники удара - вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард. Министр войны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио, а также объединенные штабы, поддерживают наступательные действия.

Кириаку отметил, что за последний год Трамп заменил всех членов объединенных штабов. На их места пришли офицеры, лояльные президенту. По мнению Кириаку, это упростило одобрение удара без сопротивления военного руководства.