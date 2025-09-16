Трамп: Мне придется сидеть в одной комнате на переговорах с делегациями России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется сидеть в одной комнате на переговорах с делегациями России и Украины, так как они не могут находиться вместе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил журналистам перед вылетом в Лондон с официальным визитом.

"Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной", - сказал он.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить сделку по Украине.