Трамп: Мне придется сидеть в одной комнате на переговорах с делегациями России и Украины
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 17:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется сидеть в одной комнате на переговорах с делегациями России и Украины, так как они не могут находиться вместе.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил журналистам перед вылетом в Лондон с официальным визитом.
"Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной", - сказал он.
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить сделку по Украине.
Последние новости
18:58
Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TVИндивидуальные
18:56
Объявлена дата премьеры третьей части фильма "Тагиев"Искусство
18:42
США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с ИраномДругие страны
18:40
В Украине призвали к принятию закона, разрешающего депутатам служить в армии на контрактной основеДругие страны
18:35
Фото
Состоялась церемония открытия курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"Армия
18:25
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 48%Энергетика
18:13
Азербайджан и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерствеВнешняя политика
18:11
Президент США: ХАМАС ждут проблемы в случае использования заложников как живого щитаДругие страны
18:08
Фото