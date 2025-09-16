Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Трамп: Мне придется сидеть в одной комнате на переговорах с делегациями России и Украины

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 17:58
    Трамп: Мне придется сидеть в одной комнате на переговорах с делегациями России и Украины

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется сидеть в одной комнате на переговорах с делегациями России и Украины, так как они не могут находиться вместе.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил журналистам перед вылетом в Лондон с официальным визитом.

    "Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной", - сказал он.

    По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить сделку по Украине.

    США Россия Украина Дональд Трамп переговоры украинский конфликт
    Tramp: Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacağam

