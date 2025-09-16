Tramp: Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacağam
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 18:23
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacaq, çünki onlar bir araya gələ bilmirlər.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, bunu Londona rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə deyib.
"Görünür, mən onlarla birlikdə bir otaqda oturmalı olacağam, çünki onlar birlikdə bir yerdə otura bilmirlər", - o bildirib.
Trampın sözlərinə görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna ilə bağlı sövdələşmə bağlamalı olacaq.
