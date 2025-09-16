İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Tramp: Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacağam

    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 18:23
    Tramp: Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacağam

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacaq, çünki onlar bir araya gələ bilmirlər.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, bunu Londona rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə deyib.

    "Görünür, mən onlarla birlikdə bir otaqda oturmalı olacağam, çünki onlar birlikdə bir yerdə otura bilmirlər", - o bildirib.

    Trampın sözlərinə görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna ilə bağlı sövdələşmə bağlamalı olacaq.

    Tramp Ukrayna Rusiya
    Трамп: Мне придется сидеть в одной комнате на переговорах с делегациями России и Украины

    Son xəbərlər

    19:05

    Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    18:59

    Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıb

    Biznes
    18:55

    Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaq

    Futbol
    18:48

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    "Tağıyev" filminin üçüncü hissəsinin yayım vaxtı məlum olub

    İncəsənət
    18:28
    Foto

    Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir

    Hərbi
    18:25

    ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    18:23

    "Atletiko" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    Futbol
    18:23

    Tramp: Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacağam

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti