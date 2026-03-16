Трамп: Минирование Ормузского пролива стало бы "самоубийством" для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная установка Ираном мин в Ормузском проливе стала бы для исламской республики "формой самоубийства".

Как передает Report, об этом он сказал на заседании совета управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Белом доме.

По словам Трампа, если Тегеран решится на минирование пролива, это может иметь серьезные последствия для самого Ирана.

"Если они это сделают, это будет формой самоубийства", - заявил американский лидер.

При этом президент США отметил, что Вашингтон не располагает подтвержденной информацией о минировании Ормузского пролива.

Трамп также утверждал, что, по оценке США, Пентагон уничтожил более 30 иранских миноносцев.

"Насколько нам известно, мы уничтожили все их миноносцы", - сказал он.

Кроме того, американский лидер вновь пригрозил в случае дальнейшей эскалации конфликта нанести удары по нефтяной инфраструктуре на острове Харк.