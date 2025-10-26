Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Трамп: Малайзия направит наблюдателей за перемирием между Таиландом и Камбоджей

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 09:27
    Трамп: Малайзия направит наблюдателей за перемирием между Таиландом и Камбоджей

    Малайзия и другие азиатские страны направят наблюдателей, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня между Таиландом и Камбодже.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где в присутствии Трампа и премьера Малайзии Анвара Ибрагима главы правительств Камбоджи и Таиланда подписали совместную декларацию.

    "Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым", - отметил он. Трамп подчеркнул, что "мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней". Он также рассказал, что в рамках договоренности "18 камбоджийских военнопленных будут освобождены".

