Tramp: Malayziya Tailand və Kamboca arasında atəşkəs üçün müşahidəçilər göndərəcək
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2025
- 10:35
Malayziya və digər Asiya ölkələri Tailandla Kamboca arasında atəşkəsi izləmək üçün müşahidəçilər göndərəcək.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu açıqlamanı Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının (ASEAN) sammiti çərçivəsində Kamboca və Tailandın hökumət başçılarının, Malayziyanın Baş naziri Ənvər İbrahimin iştirakı ilə birgə bəyannamə imzaladığı zaman verib.
O qeyd edib ki, Malayziya da daxil olmaqla Asiya ölkələrindən müşahidəçiləri sülhün davamlı olmasını təmin etmək üçün yerləşdiriləcək. Tramp vurğulayıb ki, çoxlarının işlək olmayan hesab etdiyi sülh müqaviləsi milyonlarla insanın həyatını xilas edəcək. O, həmçinin müqavilənin bir hissəsi olaraq Kambocanın 18 əsirinin azad olunacağını elan edib.
Son xəbərlər
11:19
PKK terror təşkilatı Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb - YENİLƏNİBRegion
11:17
Avstraliyalı üzgüçü Dünya Kubokunda rekorda imza atıbFərdi
11:11
Prezident İlham Əliyev avstriyalı həmkarını təbrik edibXarici siyasət
11:06
Tramp Kamboca və Tailandla ticarət və mineral sazişləri imzalayıbDigər ölkələr
11:00
Niderlandlı üzgüçü dünya rekordunu yeniləyibFərdi
10:54
Argentinada parlament seçkiləri keçirilirDigər ölkələr
10:40
Video
Bakıda su anbarına düşən 65 yaşlı kişi xilas olunubHadisə
10:35
Tramp: Malayziya Tailand və Kamboca arasında atəşkəs üçün müşahidəçilər göndərəcəkDigər ölkələr
10:15