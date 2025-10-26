İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Tramp: Malayziya Tailand və Kamboca arasında atəşkəs üçün müşahidəçilər göndərəcək

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2025
    • 10:35
    Tramp: Malayziya Tailand və Kamboca arasında atəşkəs üçün müşahidəçilər göndərəcək

    Malayziya və digər Asiya ölkələri Tailandla Kamboca arasında atəşkəsi izləmək üçün müşahidəçilər göndərəcək.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu açıqlamanı Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının (ASEAN) sammiti çərçivəsində Kamboca və Tailandın hökumət başçılarının, Malayziyanın Baş naziri Ənvər İbrahimin iştirakı ilə birgə bəyannamə imzaladığı zaman verib.

    O qeyd edib ki, Malayziya da daxil olmaqla Asiya ölkələrindən müşahidəçiləri sülhün davamlı olmasını təmin etmək üçün yerləşdiriləcək. Tramp vurğulayıb ki, çoxlarının işlək olmayan hesab etdiyi sülh müqaviləsi milyonlarla insanın həyatını xilas edəcək. O, həmçinin müqavilənin bir hissəsi olaraq Kambocanın 18 əsirinin azad olunacağını elan edib.

