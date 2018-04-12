Трамп: Майк Помпео будет замечательным госсекретарем США

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пожелал удачи бывшему директору ЦРУ Майку Помпео, который был выдвинут на пост государственного секретаря США.

Как сообщает Report, c таким заявлением Трамп выступил на своей странице в Twitter.

"Удачи Майку Помпео в ходе сегодняшних слушаний о его назначении. Он будет замечательным государственным секретарем", - написал Трамп.

Напомним, Майк Помпео должен сменить на посту госсекретаря США бывшего исполнительного директора нефтедобывающей компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. В марте Дональд Трамп внес на утверждение сената конгресса США кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.