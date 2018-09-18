Трамп: Китай много лет использует США в торговле

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Делая нападки на наших фермеров, владельцев ранчо и работников промышленности, Китай активно пытается повлиять на наши выборы.

Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил на своей официальной странице в Twitter. ‏

"Китай открыто заявил, что они активно пытаются повлиять и изменить наши выборы, сдерживая работу наших фермеров, владельцев ранчо и промышленных рабочих из-за их верности мне. Китай не понимает, что эти люди великие патриоты и они полностью понимают, что.... Китай много лет использует Соединенные Штаты в торговле. Я знаю, как остановить это. Мы окажем крупный и быстрый экономический отпор в отношении Китая", - написал президент США.