Трамп: Китай и США могут заключить крупную сделку по покупке нефти и газа
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 12:43
Китай и США заключат крупную сделку по закупкам нефти и газа с Аляски.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Пекин готов начать закупки американских энергоносителей. На самом деле, может состояться очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа у Великого штата Аляска. Соответствующие энергетические команды проведут встречу, чтобы выяснить, можно ли заключить такое энергетическое соглашение", - отметил он.
Трамп также отметил, что КНР планирует закупку большого количества соевых бобов, сорго и других сельскохозяйственных продуктов из США.
