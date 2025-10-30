Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Трамп: Китай и США могут заключить крупную сделку по покупке нефти и газа

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 12:43
    Трамп: Китай и США могут заключить крупную сделку по покупке нефти и газа

    Китай и США заключат крупную сделку по закупкам нефти и газа с Аляски.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

    "Пекин готов начать закупки американских энергоносителей. На самом деле, может состояться очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа у Великого штата Аляска. Соответствующие энергетические команды проведут встречу, чтобы выяснить, можно ли заключить такое энергетическое соглашение", - отметил он.

    Трамп также отметил, что КНР планирует закупку большого количества соевых бобов, сорго и других сельскохозяйственных продуктов из США.

