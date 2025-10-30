İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Tramp: Çin və ABŞ neft-qaz alışı üzrə böyük sövdələşməyə gedə bilər

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 14:15
    Tramp: Çin və ABŞ neft-qaz alışı üzrə böyük sövdələşməyə gedə bilər

    Çin və ABŞ Alyaskadan neft və qaz alışı ilə bağlı böyük sövdələşməyə gedəcək.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çin lideri Si Cinpinlə danışıqlardan sonra "Truth Social" şəbəkəsində bildirib.

    "Pekin ABŞ-dən enerji daşıyıcıları almağa başlamağa hazırdır. Əslində, böyük Alyaska ştatından neft və qaz alışı ilə bağlı çox böyük sövdələşmə baş tuta bilər. Müvafiq komandalar belə bir enerji sazişinin bağlanması mümkünlüyünü müəyyənləşdirmək üçün görüş keçirəcəklər", - o qeyd edib.

    Tramp həmçinin deyib ki, Çin ABŞ-dən böyük miqdarda soya paxlası, sorqo və digər kənd təsərrüfatı məhsulları almağı planlaşdırır.

    Çin ABŞ sövdələşmə
    Трамп: Китай и США могут заключить крупную сделку по покупке нефти и газа

    Son xəbərlər

    14:49

    Azərbaycan Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun illik iclasında iştirak edir

    Maliyyə
    14:43
    Foto

    SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə Hüquq və Uyğunluq Forumu keçirilib

    Energetika
    14:40

    Fransalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl zədələnib

    Futbol
    14:36

    Azərbaycan və Britaniya arasında müdafiə sahəsində Əməkdaşlıq Planı imzalanıb

    Hərbi
    14:36

    Xəstəxana: Yadigar Muradovun vəziyyəti ağır olaraq qalır

    İncəsənət
    14:29

    Azərbaycanın meyvə-tərəvəzi Qazaxıstana "yaşıl dəhliz"lə daşınacaq - EKSKLÜZİV

    Biznes
    14:28

    "Mançester Siti"nin futbolçusu İngiltərənin başqa klubuna keçə bilər

    Futbol
    14:28

    İlham Əliyev ASB-nin 2026-cı ildə Ermənistanda keçiriləcək sammitində iştirak etmək niyyətində deyil

    Xarici siyasət
    14:19
    Foto
    Video

    Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, 4 avtomobil toqquşub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti