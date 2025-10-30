Tramp: Çin və ABŞ neft-qaz alışı üzrə böyük sövdələşməyə gedə bilər
- 30 oktyabr, 2025
- 14:15
Çin və ABŞ Alyaskadan neft və qaz alışı ilə bağlı böyük sövdələşməyə gedəcək.
"Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çin lideri Si Cinpinlə danışıqlardan sonra "Truth Social" şəbəkəsində bildirib.
"Pekin ABŞ-dən enerji daşıyıcıları almağa başlamağa hazırdır. Əslində, böyük Alyaska ştatından neft və qaz alışı ilə bağlı çox böyük sövdələşmə baş tuta bilər. Müvafiq komandalar belə bir enerji sazişinin bağlanması mümkünlüyünü müəyyənləşdirmək üçün görüş keçirəcəklər", - o qeyd edib.
Tramp həmçinin deyib ki, Çin ABŞ-dən böyük miqdarda soya paxlası, sorqo və digər kənd təsərrüfatı məhsulları almağı planlaşdırır.
