    Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в Гренландии

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 01:05
    Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в Гренландии

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Оттава выступает против размещения элементов развертываемой США системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол") в Гренландии.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице главы Белого дома в Truth Social.

    "Канада выступает против возведения Golden Dome над Гренландией, хотя Golden Dome защитил бы Канаду. Вместо этого они проголосовали за сотрудничество с Китаем, который "съест" их за первый же год", - написал он.

