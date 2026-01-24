Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в Гренландии
Другие страны
- 24 января, 2026
- 01:05
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Оттава выступает против размещения элементов развертываемой США системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол") в Гренландии.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице главы Белого дома в Truth Social.
"Канада выступает против возведения Golden Dome над Гренландией, хотя Golden Dome защитил бы Канаду. Вместо этого они проголосовали за сотрудничество с Китаем, который "съест" их за первый же год", - написал он.
Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в Гренландии
