Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в Гренландии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Оттава выступает против размещения элементов развертываемой США системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол") в Гренландии.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице главы Белого дома в Truth Social.

"Канада выступает против возведения Golden Dome над Гренландией, хотя Golden Dome защитил бы Канаду. Вместо этого они проголосовали за сотрудничество с Китаем, который "съест" их за первый же год", - написал он.