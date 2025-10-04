Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 01:25
    Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы

    Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа для безопасного освобождения заложников.

    Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

    Он, ссылаясь на заявление палестинского радикального движения ХАМАС, подчеркнул готовность группировки "к длительному миру".

    "Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро вывести заложников! Прямо сейчас это слишком опасно делать. Мы уже обсуждаем детали, которые нужно проработать. Речь идет не только о Газе, это касается долгожданного мира на Ближнем Востоке", - отметил Трамп.

    Ранее ХАМАС официально заявило о готовности освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана Трампа по прекращению огня в секторе Газа.

