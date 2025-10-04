İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Tramp: İsrail Qəzzanın bombalanmasını dərhal dayandırmalıdır

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 02:47
    Tramp: İsrail Qəzzanın bombalanmasını dərhal dayandırmalıdır

    İsrail girovları təhlükəsiz şəkildə azad etmək üçün Qəzza zolağının bombalanmasını dərhal dayandırmalıdır.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp TruthSocial sosial media platformasında yazıb.

    O, Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatının bəyanatına istinad edərək, qrupun "davamlı sülhə" hazır olduğunu vurğulayıb.

    "İsrail Qəzzanı bombalamağı dərhal dayandırmalıdır ki, girovları təhlükəsiz və tez bir zamanda çıxara bilək. Bunu indi etmək çox təhlükəlidir. Biz artıq işlənilməsi lazım olan detalları müzakirə edirik. Bu, təkcə Qəzzə ilə bağlı deyil, həm də Yaxın Şərqdə çoxdan gözlənilən sülhlə bağlıdır", - Tramp bildirib.

    HƏMAS daha əvvəl rəsmi olaraq bütün israilli girovları azad etməyə və Qəzza zolağında atəşkəs üçün Trampın sülh planının detallarını müzakirə etməyə hazır olduğunu bəyan edib.

    Qəzza İsrail
    Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы

    Son xəbərlər

    02:47

    Tramp: İsrail Qəzzanın bombalanmasını dərhal dayandırmalıdır

    Digər ölkələr
    02:25

    ABŞ məhkəməsi reper P. Diddiyə 50 ay həbs cəzası verib

    Digər ölkələr
    01:46

    BMT-də Azərbaycanın müstəmləkəsizləşdirmə məsələlərində fəal rolundan danışılıb

    Xarici siyasət
    01:13

    Praqa hava limanı dron təhlükəsi ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri görür

    Digər ölkələr
    00:50

    Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinə yeni müşavir təyin edilib

    Xarici siyasət
    00:30

    Ermənilərin Gəncədə törətdiyi ilk terrordan 5 il ötür

    Daxili siyasət
    00:17

    Gədəbəydə bıçaqlanma olub, yeniyetmə saxlanılıb

    Hadisə
    00:15

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişib

    Komanda
    00:01
    Video

    Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti