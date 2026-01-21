Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в Давосе
Другие страны
- 21 января, 2026
- 18:42
Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на сегодня встрече в Давосе с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом он сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам Трампа, российско-украинская война должна быть прекращена. Он подчеркнул, что намерен добиваться ее завершения.
"Я хочу остановить эту войну. Это ужасная война, в которой гибнут молодые люди", - заявил он.
Трамп отметил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который, по его словам, "хочет заключить сделку". Аналогичную готовность, по оценке Трампа, демонстрирует и президент Украины.
"Я веду переговоры с президентом Зеленским, и думаю, он тоже хочет заключить сделку", - сказал он.
Последние новости
18:42
Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в ДавосеДругие страны
18:39
Трамп: Венесуэла за полгода заработает больше, чем за последние 20 летДругие страны
18:39
Трамп раскритиковал политический и экономический курс ЕвропыВнешняя политика
18:32
Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027ггФинансы
18:26
Трамп рассказал, как показал Путину "мастер-класс" по урегулированию конфликтовВнешняя политика
18:25
Мирзоян: В урегулировании с Баку и Анкарой мы добились ощутимых успеховВ регионе
18:24
Moody`s: Рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 3%Финансы
18:16
Азербайджан резко увеличил прибыль от продажи карбамида УкраинеАПК
18:08