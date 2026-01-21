Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в Давосе

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 18:42
    Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в Давосе

    Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на сегодня встрече в Давосе с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом он сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По словам Трампа, российско-украинская война должна быть прекращена. Он подчеркнул, что намерен добиваться ее завершения.

    "Я хочу остановить эту войну. Это ужасная война, в которой гибнут молодые люди", - заявил он.

    Трамп отметил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который, по его словам, "хочет заключить сделку". Аналогичную готовность, по оценке Трампа, демонстрирует и президент Украины.

    "Я веду переговоры с президентом Зеленским, и думаю, он тоже хочет заключить сделку", - сказал он.

    США Дональд Трамп Давос Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 Владимир Зеленский Владимир Путин российско-украинская война

