İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp və Zelenskinin bu gün Davosda görüşü baş tutacaq

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 18:58
    Tramp və Zelenskinin bu gün Davosda görüşü baş tutacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün Davosda ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüş keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə Davos İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Trampın sözlərinə görə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başa çatmalıdır. O, bu müharibənin bitməsinə nail olmaq niyyətində olduğunu vurğulayıb.

    "Mən bu müharibəni dayandırmaq istəyirəm. Bu, gənc insanların öldüyü dəhşətli bir müharibədir", - o bildirib.

    Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar apardığını qeyd edib və onun sözlərinə görə, Putin razılaşma bağlamaq istəyir. Amerika liderinin qiymətləndirməsinə görə, Ukrayna Prezidenti də oxşar hazırlıq nümayiş etdirir.

    "Mən Prezident Zelenski ilə danışıqlar aparıram və düşünürəm ki, o da razılaşma bağlamaq istəyir", - o deyib.

    Donald Tramp Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в Давосе

    Son xəbərlər

    19:39

    Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    19:35
    Foto

    Azərbaycanla Türkiyə ümumi və peşə təhsili üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil
    19:32

    Tramp: ABŞ Qrenlandiya üçün güc tətbiq etməyəcək, lakin lazım olsa, bizi heç nə dayandıra bilməz

    Digər ölkələr
    19:29

    Suriyada silahlılar hökumət qüvvələrinə hücum ediblər, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    19:29

    "Microsoft": Azərbaycanda süni intellektdən istifadə səviyyəsi 15,5 %-ə yüksəlib

    İKT
    19:19

    Türkiyədə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    19:16

    Tramp: ABŞ-nin dünyanı qorumaq üçün Qrenlandiyaya ehtiyacı var

    Digər ölkələr
    19:01

    "Bakı Metropoliteni" ilk "Dayanıqlılıq Hesabatı"nı hazırlayıb

    İnfrastruktur
    18:58

    Tramp və Zelenskinin bu gün Davosda görüşü baş tutacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti