Tramp və Zelenskinin bu gün Davosda görüşü baş tutacaq
- 21 yanvar, 2026
- 18:58
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün Davosda ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüş keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə Davos İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı deyib.
Trampın sözlərinə görə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başa çatmalıdır. O, bu müharibənin bitməsinə nail olmaq niyyətində olduğunu vurğulayıb.
"Mən bu müharibəni dayandırmaq istəyirəm. Bu, gənc insanların öldüyü dəhşətli bir müharibədir", - o bildirib.
Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar apardığını qeyd edib və onun sözlərinə görə, Putin razılaşma bağlamaq istəyir. Amerika liderinin qiymətləndirməsinə görə, Ukrayna Prezidenti də oxşar hazırlıq nümayiş etdirir.
"Mən Prezident Zelenski ilə danışıqlar aparıram və düşünürəm ki, o da razılaşma bağlamaq istəyir", - o deyib.