Трамп и Нетаньяху обсудили Иран в телефонном разговоре

    Президент США Трамп провел второй телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ситуацию в Иране.

    Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом сообщили два источника, знакомые с содержанием беседы.

    Согласно информации, это уже второй разговор лидеров за последние два дня на фоне того, как Трамп взвешивает варианты возможного военного удара или перехода к дипломатическим переговорам с иранским режимом, который оказался под ударом масштабных протестов и внутренней нестабильности.

    Белый дом и офис премьер-министра Израиля отказались от комментариев.

    Во время первого разговора в среду Нетаньяху попросил Трампа воздержаться от военных действий против Ирана, чтобы дать Израилю больше времени на подготовку к возможному иранскому ответу.

