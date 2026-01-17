Трамп и Нетаньяху обсудили Иран в телефонном разговоре

Президент США Трамп провел второй телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ситуацию в Иране.

Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом сообщили два источника, знакомые с содержанием беседы.

Согласно информации, это уже второй разговор лидеров за последние два дня на фоне того, как Трамп взвешивает варианты возможного военного удара или перехода к дипломатическим переговорам с иранским режимом, который оказался под ударом масштабных протестов и внутренней нестабильности.

Белый дом и офис премьер-министра Израиля отказались от комментариев.

Во время первого разговора в среду Нетаньяху попросил Трампа воздержаться от военных действий против Ирана, чтобы дать Израилю больше времени на подготовку к возможному иранскому ответу.