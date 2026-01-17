İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp İranla bağlı Netanyahu ilə ikinci dəfə danışıb

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 03:34
    Tramp İranla bağlı Netanyahu ilə ikinci dəfə danışıb

    ABŞ Prezidenti Tramp İrandakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ilə ikinci telefon danışığı aparıb.

    "Report"un "Axios"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə söhbətin məzmunu ilə tanış olan iki mənbə məlumat verib.

    Qeyd olunub ki, Tramp geniş etirazlar və daxili qeyri-sabitlikdən əziyyət çəkən İran rejiminə qarşı mümkün hərbi hücum və ya diplomatik danışıqlara keçid üçün variantları nəzərdən keçirərkən bu, liderlər arasında son iki gündə ikinci söhbətdir.

    Ağ Ev və İsrail Baş nazirinin ofisi şərh verməkdən imtina edib.

    Çərşənbə günü keçirilən ilk telefon danışığı zamanı Netanyahu Trampdan İrana qarşı hərbi əməliyyatlardan çəkinməsini istəyib.

    Donald Tramp Binyamin Netanyahu İran
    Трамп и Нетаньяху обсудили Иран в телефонном разговоре

    Son xəbərlər

    04:02

    Danimarkalı general Rusiya və Çin gəmiləri ilə bağlı iddiaları təkzib edib

    Digər ölkələr
    03:34

    Tramp İranla bağlı Netanyahu ilə ikinci dəfə danışıb

    Digər ölkələr
    03:00

    Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye AES-lə bağlı atəşkəs elan edilib

    Digər ölkələr
    02:32

    Suriya ordusu Deyr-Hafir şəhərini terrorçulardan təmizləməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    02:10

    Maçado Trampla görüşdən sonra azad və suveren Venesuela quracaqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    01:40

    Venesuela müxalifətinin lideri ölkədə azad seçkilər perspektivini görür

    Digər ölkələr
    01:05

    Stoltenberq ABŞ-nin NATO-dan çıxma ehtimalını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    00:30
    Video

    Zelenski: Rusiya yeni hücumlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    00:07
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində Kerol Förmenin sərgisinin açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti