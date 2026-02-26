İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    "Kəpəz" və "Sabah"ın futbolçuları diskvalifikasiya olunub, klublar cərimələnib

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 14:58
    Kəpəz və Sabahın futbolçuları diskvalifikasiya olunub, klublar cərimələnib

    AFFA İntizam Komitəsi "Kəpəz" və "Sabah" klublarını cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar qurumun iclasında qəbul edilb.

    Belə ki, Əvəzedicilər Liqasının XVII turunda "Kəpəz-2"nin futbolçusu Nihad İsaqov aqressiv davranışa və rəqibi təhrik etməyə görə birbaşa qırmızı vərəqə alıb. O, 6 oyunluq diskvalifikasiya olunub, klubu 300 manat cərimələnib.

    Sözügedən matçda "Sabah-2" kollektivinin futbolçusu Həmzəalı Mikayılov da qaydaları pozub. O, təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığına görə qarşıdakı 2 oyunu buraxacaq. Bakı komandası isə 150 manat cərimə ödəyəcək.

    Bundan başqa, "bayquşlar"ın məşqçisi Din Haliloviç hakimin qərarına etiraz etdiyindən birbaşa qırmızı vərəqə alaraq 2 oyunluq cəzalandırılıb. Bu davranışa görə "Sabah" 500 manat ziyana düşüb.

    Futbol xəbərləri Əvəzedicilər Liqası cərimə cəza AFFA İntizam Komitəsi

    Son xəbərlər

    15:10

    Boçorişvili: Gürcüstanı regional layihələrdən kənarlaşdırmaq mümkün deyil

    Region
    15:10

    "Nyukasl" – "Qarabağ" matçı azarkeş sayına görə dördüncü yerdə qərarlaşıb

    Futbol
    15:02
    Foto

    Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində smart texnologiyalar tətbiq olunur

    Elm və təhsil
    14:58

    "Kəpəz" və "Sabah"ın futbolçuları diskvalifikasiya olunub, klublar cərimələnib

    Futbol
    14:57

    Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyə ilə Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    14:54

    Qrossi İran və ABŞ arasındakı danışıqlara qoşulub

    Digər ölkələr
    14:50

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası məlumat yayıb

    Biznes
    14:49

    Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    14:48

    Suriya hökuməti və druz dəstələri arasında ilk əsir mübadiləsi həyata keçirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti