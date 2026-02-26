"Kəpəz" və "Sabah"ın futbolçuları diskvalifikasiya olunub, klublar cərimələnib
- 26 fevral, 2026
- 14:58
AFFA İntizam Komitəsi "Kəpəz" və "Sabah" klublarını cərimələyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar qurumun iclasında qəbul edilb.
Belə ki, Əvəzedicilər Liqasının XVII turunda "Kəpəz-2"nin futbolçusu Nihad İsaqov aqressiv davranışa və rəqibi təhrik etməyə görə birbaşa qırmızı vərəqə alıb. O, 6 oyunluq diskvalifikasiya olunub, klubu 300 manat cərimələnib.
Sözügedən matçda "Sabah-2" kollektivinin futbolçusu Həmzəalı Mikayılov da qaydaları pozub. O, təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığına görə qarşıdakı 2 oyunu buraxacaq. Bakı komandası isə 150 manat cərimə ödəyəcək.
Bundan başqa, "bayquşlar"ın məşqçisi Din Haliloviç hakimin qərarına etiraz etdiyindən birbaşa qırmızı vərəqə alaraq 2 oyunluq cəzalandırılıb. Bu davranışa görə "Sabah" 500 manat ziyana düşüb.