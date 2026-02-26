İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    AFFA Region Liqası: Bakı təmsilçisi turnirdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 15:19
    AFFA Region Liqası: Bakı təmsilçisi turnirdən kənarlaşdırılıb

    "Bakı" TFK komandası AFFA Region Liqasından kənarlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Paytaxt təmsilçisi "Beyləqan"la oyunda təyin olunan vaxtda meydanda olmayıb. Bu səbəbdən komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Bu hal üçüncü dəfə təkrarlandığı üçün "Bakı" TFK yarışdan uzaqlaşdırılıb.

    Region Liqası AFFA İntizam Komitəsi Bakı TFK

    Son xəbərlər

    16:47

    Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    16:44

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    16:44

    Cenevrədə ABŞ-İran danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    16:44

    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:41

    Avstriyada Adolf Hitlerin doğulduğu ev polis bölməsinə çevrilir

    Maraqlı
    16:37
    Foto

    Bosniya və Herseqovinada Xocalı soyqırımının qurbanları anılıb

    Qarabağ
    16:36
    Foto

    Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

    Sağlamlıq
    16:35
    Foto

    Azərbaycanda "Kriptoaktivlər bazarı haqqında" qanun layihəsi hazırlanıb

    Maliyyə
    16:30

    BMT: 2025-ci ildə təhlükəli miqrasiya marşrutlarında 8 minə yaxın insan ölüb və ya itkin düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti