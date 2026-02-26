AFFA Region Liqası: Bakı təmsilçisi turnirdən kənarlaşdırılıb
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 15:19
"Bakı" TFK komandası AFFA Region Liqasından kənarlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Paytaxt təmsilçisi "Beyləqan"la oyunda təyin olunan vaxtda meydanda olmayıb. Bu səbəbdən komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Bu hal üçüncü dəfə təkrarlandığı üçün "Bakı" TFK yarışdan uzaqlaşdırılıb.
