Bakıda voleybol üzrə I və II dərəcəli məşqçi kursları keçiriləcək

    Komanda
    • 26 fevral, 2026
    • 15:18
    Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) tərəfindən Bakıda I və II dərəcəli məşqçi kursları təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AVF-nin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Nəzəri və praktiki hissələrdən ibarət olacaq təlimləri FIVB-nin məşqçi-müəllimi, professor Cengiz Akarçeşme keçəcək.

    İmtahandan uğurla keçən iştirakçılara müvafiq dərəcələr üzrə sertifikatlar təqdim olunacaq. 1-ci dərəcəli sertifikat alanlar yerli çempionatlarda rəsmi məşqçi kimi fəaliyyət göstərmək, hər iki mərhələni bitirənlər isə FIVB-nin "Level-1" seminarına qatılmaq hüququ qazanacaqlar.

    Qeyd edək ki, 30 mart – 4 aprel tarixlərində 1-ci dərəcə, aprelin 6-10-u aralığında isə 2-ci dərəcə üzrə kurslar baş tutacaq. Ötən il Qəbələ, Sumqayıt və Bakıda analoji təlimlər keçirən AVF gələcəkdə ölkə ərazisində FIVB-nin "Level-1" və "Level-2" kurslarını da təşkil etməyi planlaşdırır.

