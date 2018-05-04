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    Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу перед саммитом КНДР и США

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ США и Южная Корея договорились провести встречу лидеров двух стран в преддверии американо-северокорейского саммита.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила администрация президента Республики Корея.

    Договоренность была достигнута на встрече главы управления по национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ёна с советником американского президента Джоном Болтоном.

    "(Чон Ый Ён и Джон Болтон) договорились, что президент Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на высшем уровне в Вашингтоне перед началом американо-северокорейского саммита и продолжат консультации по связанным вопросам", - сообщила южнокорейская администрация в Facebook.

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