Трамп и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба сирийского президента.

Лидеры двух стран подтвердили важность сохранения единства и независимости Сирии, а также поддержки всех усилий, направленных на достижение стабильности в стране. Собеседники подчеркнули необходимость обеспечения прав и защиты курдского населения в рамках сирийского государства.

Стороны также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с террористической организацией ИГИЛ и устранении исходящих от нее угроз. Президенты двух стран также выразили общее стремление видеть Сирию сильной и единой, способной противостоять региональным и международным вызовам.

"В ходе разговора был обсужден ряд региональных вопросов с акцентом на важность предоставления Сирии новой возможности для движения к лучшему будущему", - говорится в сообщении.