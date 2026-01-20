Трамп и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии
- 20 января, 2026
- 00:32
Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба сирийского президента.
Лидеры двух стран подтвердили важность сохранения единства и независимости Сирии, а также поддержки всех усилий, направленных на достижение стабильности в стране. Собеседники подчеркнули необходимость обеспечения прав и защиты курдского населения в рамках сирийского государства.
Стороны также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с террористической организацией ИГИЛ и устранении исходящих от нее угроз. Президенты двух стран также выразили общее стремление видеть Сирию сильной и единой, способной противостоять региональным и международным вызовам.
"В ходе разговора был обсужден ряд региональных вопросов с акцентом на важность предоставления Сирии новой возможности для движения к лучшему будущему", - говорится в сообщении.