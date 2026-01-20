Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Трамп и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 00:32
    Трамп и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии

    Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба сирийского президента.

    Лидеры двух стран подтвердили важность сохранения единства и независимости Сирии, а также поддержки всех усилий, направленных на достижение стабильности в стране. Собеседники подчеркнули необходимость обеспечения прав и защиты курдского населения в рамках сирийского государства.

    Стороны также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с террористической организацией ИГИЛ и устранении исходящих от нее угроз. Президенты двух стран также выразили общее стремление видеть Сирию сильной и единой, способной противостоять региональным и международным вызовам.

    "В ходе разговора был обсужден ряд региональных вопросов с акцентом на важность предоставления Сирии новой возможности для движения к лучшему будущему", - говорится в сообщении.

    Дональд Трамп Ахмед аш-Шараа телефонный разговор
    Əl Şaraa Trampla Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Последние новости

    00:32

    Трамп и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии

    Другие страны
    00:11

    СМИ: Израиль не открыл КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом

    Другие страны
    00:02

    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло 36 лет со дня кровавой трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    23:50

    МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    23:46

    СМИ: Германские компании почти вдвое сократили инвестиции в США в 2025 году

    Другие страны
    23:44

    Президент Грузии помиловал 159 заключенных

    В регионе
    23:34

    Число жертв пожара в ТЦ в Карачи достигло 26 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    23:30

    В Астаре произошло землетрясение

    Происшествия
    Лента новостей