Трамп намерен уволить и.о. главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких недель угрожал уволить исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, однако помощники американского лидера советовали отказаться от таких мер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета The Washington Post, советники президента утверждали, что увольнение и.о. руководителя аппарата Белого дома будет не самым лучшим решением во время начатой демократами процедуры импичмента Трампа. По их мнению, его отставка носит определенный риск, особенно с учетом роли М.Малвэни в приостановке оказания помощи Украине. Кроме того, администрация США может столкнуться с проблемами, пока будет искать ему замену.

Издание отмечает, что американский президент был недоволен брифингом М.Малвэни, который тот провел для журналистов 17 октября. На нем он признал, что военная помощь Украине якобы была заморожена с целью оказать давление на Киев, чтобы тот начал расследование по делу сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Однако сразу после брифинга М.Малвэни заявил, что СМИ исказили его слова, и отметил, что США подобных требований не выдвигали.

"Я не думаю, что до декабря он куда-то уйдет. Но президент был очень недоволен этим брифингом. Это был очень плохой день для президента", - заявил источник в Белом доме.

Советники Д.Трампа приводят в пример отставку бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона, которого демократы сейчас хотят пригласить на заседание в рамках процедуры импичмента.