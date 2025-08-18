Трамп: ХАМАС не вернет оставшихся израильских заложников, пока не будет уничтожен

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС не вернет оставшихся израильских заложников, пока не получит отпор и не будет уничтожен.

Как сообщает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

“Мы увидим возвращение оставшихся заложников только после того, как ХАМАС будет дан отпор и он будет уничтожен!!! Чем раньше это произойдет, тем больше шансов на успех. Помните, я вел переговоры и добился освобождения сотен заложников, которые были доставлены в Израиль (и Америку!)”, - написал он.