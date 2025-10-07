Трамп готов работать с демократами по спорным вопросам после шатдауна
- 07 октября, 2025
- 05:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с представителями Демократической партии над вопросами, вызывающими разногласия с республиканцами, но сначала они должны позволить американскому правительству вернуться к работе.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.
"Я рад работать с демократами над их провальной политикой в сфере здравоохранения и другими вопросами, но сначала они должны позволить нашему правительству возобновить работу. По факту, им следует открыть наше правительство уже сегодня вечером", - говорится в публикации.
