    Трамп готов работать с демократами по спорным вопросам после шатдауна

    • 07 октября, 2025
    • 05:59
    Трамп готов работать с демократами по спорным вопросам после шатдауна

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с представителями Демократической партии над вопросами, вызывающими разногласия с республиканцами, но сначала они должны позволить американскому правительству вернуться к работе.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "Я рад работать с демократами над их провальной политикой в сфере здравоохранения и другими вопросами, но сначала они должны позволить нашему правительству возобновить работу. По факту, им следует открыть наше правительство уже сегодня вечером", - говорится в публикации.

    Дональд Трамп демократы шатдаун
    Tramp şatdaunu sonlandıracaqları halda, demokratlarla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib

