Tramp şatdaunu sonlandıracaqları halda, demokratlarla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib
- 07 oktyabr, 2025
- 06:23
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, respublikaçılarla fikir ayrılığı yaradan məsələlərdə Demokratik Partiya nümayəndələri ilə işləməyə hazırdır, lakin onlar əvvəlcə hökumətin maliyyələşdirilməsini bərpa etməlidirlər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social"da yazıb.
"Mən səhiyyə sahəsində uğursuz siyasətləri və digər məsələlərlə bağlı demokratlarla işləməyə şad olaram, lakin əvvəlcə onlar hökumətimizin işini bərpa etməsinə icazə verməlidirlər. Əslində, onlar bu axşam hökumətimizi açmalıdırlar", - paylaşımda qeyd olunub.
