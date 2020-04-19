​Трамп готов отправить Ирану аппараты искусственной вентиляции легких

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить в Иран аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках помощи с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в субботу, 18 апреля, на брифинге в Белом доме.

Американский лидер рассказал о тысячах аппаратов ИВЛ, находящихся в запасах. "Когда я вступил в должность, Иран был готов обрести контроль над всем Ближним Востоком. Теперь же они думают о том, как выжить — у них каждую неделю проходят протесты, огромная нагрузка из-за чумы (коронавируса), и я бы предпочел, чтобы ее не было", — пояснил он.

По мнению Трампа, Тегеран нуждается в помощи Вашингтона, которую он готов предоставить в случае обращения.