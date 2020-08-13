Трамп: Главной проблемой на выборах станут демократы

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что главная проблема предстоящих выборов главы государства будет связана не с внешним вмешательством, а с действиями Демократической партии страны.

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что главная проблема предстоящих выборов главы государства будет связана не с внешним вмешательством, а с действиями Демократической партии страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Трамп заявил, что демократы хотят направить 3,5 млрд. долларов США на голосование по почте. При этом президент подчеркнул, что это будет "величайшее мошенничество в истории выборов".

"Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет с демократами", - отметил Трамп.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.