Трамп ежедневно будет проходить тест на коронавирус

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/7f19541c60a04ec2cdcb57a39c05e937/2cdb01cc-0ec3-4f47-bf99-3482aaca84c6_292.jpg

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь будет тестироваться на коронавирус ежедневно.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Мы с Майком Пенсом сдали тест... Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день", - сказал Трамп.

Также он подтвердил, что один из сотрудников Белого дома заболел коронавирусом.

"У меня был очень ограниченный контакт с этим джентльменом", - уточнил Трамп.

Ранее стало известно, что у камердинера американского президента диагностирован коронавирус.