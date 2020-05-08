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Трамп ежедневно будет проходить тест на коронавирус

Трамп ежедневно будет проходить тест на коронавирус

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь будет тестироваться на коронавирус ежедневно. 

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Мы с Майком Пенсом сдали тест... Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день", - сказал Трамп.

Также он подтвердил, что один из сотрудников Белого дома заболел коронавирусом.

"У меня был очень ограниченный контакт с этим джентльменом", - уточнил Трамп.

Ранее стало известно, что у камердинера американского президента диагностирован коронавирус.

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