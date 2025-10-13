Трамп: Эрдоган всегда был рядом, когда я нуждался в нем

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как предает Report, он подчеркнул, что ценит дружбу с турецким лидером и назвал его отличным, замечательным человеком.

"Этот джентльмен из Турции имеет одну из самых мощных армий в мире, гораздо сильнее, чем он сам заявляет. Он не ищет заслуг и просто хочет, чтобы его оставили в покое. Он крепкий орешек, но всегда был моим другом и каждый раз, когда я нуждался в нем, он был рядом со мной", - сказал Трамп.