    Tramp: Ehtiyac yarandığı zaman Ərdoğan həmişə yanımda olub

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 20:50
    Tramp: Ehtiyac yarandığı zaman Ərdoğan həmişə yanımda olub

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Şarm əş-Şeyxdə Qəzza Sammiti çərçivəsində çıxışı zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana minnətdarlığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, Türkiyə lideri ilə dostluğu yüksək dəyərləndirdiyini vurğulayıb və onu əla, möhtəşəm insan adlandırıb.

    "Türkiyədən olan bu bəy dünyanın ən güclü ordularından birinə sahibdir, özünün iddia etdiyindən qat-qat güclü orduya. O, şan-söhrət axtarmır, sadəcə dinc qalmasını istəyir. O, möhkəm insandır, mənim həmişə dostum olub və hər dəfə ona ehtiyacım yarandığı zaman yanımda olub", - Tramp deyib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Donald Tramp
    Трамп: Эрдоган всегда был рядом, когда я нуждался в нем

