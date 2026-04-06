Трамп допустил возможность взимания США платы за проход через Ормузский пролив
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 22:38
Вашингтон рассматривает возможность установления контроля над Ормузским проливом и введения платы за проход через него.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
"У нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату", - сказал он.
