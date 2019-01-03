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    Трамп допустил возможность, что шатдаун продлиться "долгое время"

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что шатдаун «может продлиться долгое время, может закончиться быстро».

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

    Трамп "выразил решимость продолжать шатдаун на "столько, сколько потребуется», чтобы обеспечить финансирование, которое он потребовал для строительства стены на южной границе".

    22 декабря в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства.

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