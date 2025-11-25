Трамп: Договоренности по урегулированию между РФ и Украиной очень близки

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны очень близки к достижению договоренностей по соглашению о завершении российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления на церемонии в Белом доме в преддверии Дня благодарения 27 ноября.

"Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся. Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее", - добавил Трамп.