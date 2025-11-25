Трамп: Договоренности по урегулированию между РФ и Украиной очень близки
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 21:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны очень близки к достижению договоренностей по соглашению о завершении российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления на церемонии в Белом доме в преддверии Дня благодарения 27 ноября.
"Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся. Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее", - добавил Трамп.
