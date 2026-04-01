Трамп: Действия США гарантировали, что Иран не будет обладать ядерным оружием
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп: Действия США гарантировали, что Иран не будет обладать ядерным оружием

    • 01 апреля, 2026
    • 17:27
    Трамп: Действия США гарантировали, что Иран не будет обладать ядерным оружием

    Президент США Дональд Трамп заявил, что действия США гарантировали, что Иран не будет обладать ядерным оружием.

    Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters.

    "У них не будет ядерного оружия, потому что сейчас они на это не способны, а потом я уйду, заберу всех с собой, и если потребуется, мы вернемся, чтобы наносить точечные удары", - сказал Трамп.

    Говоря о сроках завершения конфликта с Ираном, он затруднился назвать точные даты, но выразил уверенность в том, что США "выйдут из него довольно быстро".

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Tramp: ABŞ-nin addımları İranın nüvə silahına malik olmasının qarşısını alıb

