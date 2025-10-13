Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп: Белый дом поддерживает усилия правительства Ливана по разоружению "Хезболлах"

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 15:45
    Трамп: Белый дом поддерживает усилия правительства Ливана по разоружению Хезболлах

    Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Белого дома полностью поддерживает правительство Ливана в деле разоружения радикальной группировки "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом Трамп заявил, выступая в парламенте Израиля (Кнессете).

    "Моя администрация активно поддерживает правительство Ливана и их усилия по разоружению группировки "Хезболлах". Президент Ливана делает все правильно", - сказал Трамп.

    США Дональд Трамп Ливан "Хезболлах"
    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

