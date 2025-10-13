Трамп: Белый дом поддерживает усилия правительства Ливана по разоружению "Хезболлах"
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 15:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Белого дома полностью поддерживает правительство Ливана в деле разоружения радикальной группировки "Хезболлах".
Как передает Report, об этом Трамп заявил, выступая в парламенте Израиля (Кнессете).
"Моя администрация активно поддерживает правительство Ливана и их усилия по разоружению группировки "Хезболлах". Президент Ливана делает все правильно", - сказал Трамп.
