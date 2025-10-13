ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 16:09
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, radikal "Hizbullah" qruplaşmasının tərksilah edilməsi məsələsində Livan hökumətini tam dəstəkləyirlər.
"Report"un məlumatına görə, Tramp bunu İsrail parlamentində (Knesset) çıxışı zamanı bəyan edib.
"Mənim administrasiyam Livan hökumətini və onların "Hizbullah" qruplaşmasının tərksilah edilməsi üçün göstərdikləri səyləri fəal şəkildə dəstəkləyir. Livan Prezidenti hər şeyi düzgün edir", - D.Tramp bildirib.
Son xəbərlər
16:14
Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıbDigər
16:12
Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıbEnergetika
16:11
Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıbFutbol
16:11
İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşübXarici siyasət
16:09
ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyirDigər ölkələr
16:08
İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilibFərdi
16:04
Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilibASK
16:02
ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyilDigər ölkələr
16:01