Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были cфальсифицированы.
Как передает Report, такое мнение выразил в
"Байден победил, потому что выборы были фальсифицированы. Не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием, которое даже не смогло получить право на использование в Техасе (в котором я одержал победу с огромным отрывом!), лживые и молчаливые СМИ и многое другое!" - перечислил президент нарушения, которые, по его мнению, произошли во время выборов.