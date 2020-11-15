Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были cфальсифицированы. Как передает Report, такое мнение выразил в Twitter баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Т

Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были cфальсифицированы.

Как передает Report, такое мнение выразил в Twitter баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Трамп.

"Байден победил, потому что выборы были фальсифицированы. Не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием, которое даже не смогло получить право на использование в Техасе (в котором я одержал победу с огромным отрывом!), лживые и молчаливые СМИ и многое другое!" - перечислил президент нарушения, которые, по его мнению, произошли во время выборов.