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Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были cфальсифицированы. Как передает Report, такое мнение выразил в Twitter баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Т
Другие страны
15 ноября 2020 г. 17:52
Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы
Дональд Трамп

Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были cфальсифицированы.

Как передает Report, такое мнение выразил в Twitter баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Трамп.

"Байден победил, потому что выборы были фальсифицированы. Не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием, которое даже не смогло получить право на использование в Техасе (в котором я одержал победу с огромным отрывом!), лживые и молчаливые СМИ и многое другое!" - перечислил президент нарушения, которые, по его мнению, произошли во время выборов.

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