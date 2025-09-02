Трамп анонсировал меры на фоне действий Москвы и Киева
02 сентября, 2025
- 23:25
Президент США Дональд Трамп заявил, что "узнал интересные вещи" о конфликте между РФ и Украиной, и в ближайшие дни они станут известны.
Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления в Овальном кабинете Белого дома.
Также американский лидер рассказал, что продолжает очень внимательно следить за действиями Москвы и Киева, пообещав совсем скоро принять определенные меры.
При этом Трамп не сообщил, какие именно действия будут предприняты.
