    Трамп анонсировал меры на фоне действий Москвы и Киева

    • 02 сентября, 2025
    • 23:25
    Трамп анонсировал меры на фоне действий Москвы и Киева

    Президент США Дональд Трамп заявил, что "узнал интересные вещи" о конфликте между РФ и Украиной, и в ближайшие дни они станут известны. 

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления в Овальном кабинете Белого дома.

    Также американский лидер рассказал, что продолжает очень внимательно следить за действиями Москвы и Киева, пообещав совсем скоро принять определенные меры.

    При этом Трамп не сообщил, какие именно действия будут предприняты.

    Дональд Трамп США Белый дом российско-украинская война
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı tədbirlər görüləcəyini bildirib

