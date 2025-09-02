Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı tədbirlər görüləcəyini bildirib

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı "maraqlı şeylər" öyrəndiyini bildirib və yaxın günlərdə bu məlumatların ictimaiyyətə açıqlanacağını deyib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu fikirləri Ağ Evdə çıxışı zamanı səsləndirib.

    ABŞ lideri həmçinin Moskva və Kiyevin atdığı addımları çox diqqətlə izlədiyini və tezliklə müəyyən tədbirlərin görüləcəyini vəd edib.

    Bununla belə, Tramp hansı konkret addımların atılacağını açıqlamayıb.

