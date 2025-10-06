Трамп анонсировал 25% пошлины для большегрузов
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 21:56
Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября тарифов в 25% для большегрузов, въезжающих в США из других стран.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Начиная с 1 ноября 2025 года, все среднетоннажные и тяжелые грузовики, поступающие в Соединенные Штаты из других стран, будут облагаться тарифом в размере 25%. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - написал американский президент.
