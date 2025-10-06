Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Трамп анонсировал 25% пошлины для большегрузов

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 21:56
    Трамп анонсировал 25% пошлины для большегрузов

    Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября тарифов в 25% для большегрузов, въезжающих в США из других стран.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "Начиная с 1 ноября 2025 года, все среднетоннажные и тяжелые грузовики, поступающие в Соединенные Штаты из других стран, будут облагаться тарифом в размере 25%. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - написал американский президент.

    США пошлины большегрузы Дональд Трамп
    Tramp yük avtomobilləri üçün 25 %-lik gömrük rüsumu elan edib

    Последние новости

    22:10
    Фото

    К Всемирному дню почты "Азерпочта" представила художественно-документальный фильм

    ИКТ
    22:09

    Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Габале

    Внешняя политика
    21:59

    Американский лидер примет в Белом доме президента Финляндии

    Другие страны
    21:56

    Трамп анонсировал 25% пошлины для большегрузов

    Другие страны
    21:46

    Путин обсудил с Нетаньяху урегулирование в Газе и Сирию

    В регионе
    21:39

    ЮНЕСКО выдвинул представителя Египта на пост гендиректора организации

    Другие страны
    21:26

    Двойной вотум недоверия Еврокомиссии, скорее всего, провалится

    Другие страны
    21:24

    Figaro: Лекорню не хочет возвращаться на пост премьера Франции

    Другие страны
    21:12

    Лула да Силва обсудил с Трампом пошлины на бразильские товары

    Другие страны
    Лента новостей