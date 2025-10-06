İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Tramp yük avtomobilləri üçün 25 %-lik gömrük rüsumu elan edib

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 22:07
    Tramp yük avtomobilləri üçün 25 %-lik gömrük rüsumu elan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp digər ölkələrdən ölkəyə daxil olan iri tonnajlı yük avtomobillərinə 25 faiz rüsum tətbiq ediləcəyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "2025-ci il noyabrın 1-dən başlayaraq, ABŞ-a digər ölkələrdən gətirilən bütün orta və iri tonnajlı yük avtomobilləri 25 faiz tariflə vergiyə cəlb olunacaq", – deyə ABŞ Prezidenti bildirib.

    ABŞ Donald Tramp gömrük rüsumları
    Трамп анонсировал 25% пошлины для большегрузов

    Son xəbərlər

    22:14

    ABŞ Prezidenti Ağ Evdə finlandiyalı həmkarını qəbul edəcək

    Digər ölkələr
    22:07

    Ceyhun Bayramov Qəbələdə Hakan Fidanla görüşüb

    Xarici siyasət
    22:07

    Tramp yük avtomobilləri üçün 25 %-lik gömrük rüsumu elan edib

    Digər ölkələr
    22:06

    UNESCO-nun Baş direktoru vəzifəsinə Misir nümayəndəsinin namizədliyi irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    22:04

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, iki nəfər tüstüdən zəhərlənib

    Hadisə
    22:01

    Putin Netanyahu ilə Qəzza və Suriyadakı son vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    21:54

    "Figaro": Lekornu Fransanın Baş naziri postuna qayıtmaq istəmir

    Digər ölkələr
    21:42

    Avropa Komissiyasına etimadsızlıq votumunun uğursuzluqla nəticələnəcəyi gözlənilir

    Digər ölkələr
    21:37

    Lula da Silva Trampdan Braziliya mallarına tətbiq olunan rüsumların ləğv edilməsini istəyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti