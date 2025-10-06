Tramp yük avtomobilləri üçün 25 %-lik gömrük rüsumu elan edib
- 06 oktyabr, 2025
- 22:07
ABŞ Prezidenti Donald Tramp digər ölkələrdən ölkəyə daxil olan iri tonnajlı yük avtomobillərinə 25 faiz rüsum tətbiq ediləcəyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"2025-ci il noyabrın 1-dən başlayaraq, ABŞ-a digər ölkələrdən gətirilən bütün orta və iri tonnajlı yük avtomobilləri 25 faiz tariflə vergiyə cəlb olunacaq", – deyə ABŞ Prezidenti bildirib.
