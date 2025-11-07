Товарооборот КНР и РФ в 2025 году сократился на 9,5%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь - октябрь 2025 года составил $183,24 млрд, сократившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно статистике, общее снижение товарооборота на 9,5% обусловлено падением как китайского экспорта в РФ на 6,7%, до $82,07 млрд, так и импорта российских товаров в КНР на 12,6%, до $101,17 млрд.

Общий объем внешней торговли Китая за этот период достиг $5,24 трлн. Экспорт КНР в целом вырос на 5,3%, до $3,08 трлн, а импорт - на 2,7%, до $2,15 трлн.

Крупнейшим торговым партнером КНР остается АСЕАН, товарооборот с которым за 10 месяцев составил $1,4 трлн (рост импорта составил 8,2%, экспорта - 14,3%). Торговля с Евросоюзом достигла $1149,4 млрд (рост импорта составил 4,0%, экспорта - 7,5%). Товарооборот с США продолжил падение: импорт из США сократился на 16,6%, а экспорт в США - на 17,8%.