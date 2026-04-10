    TotalEnergies сообщила об остановке работы НПЗ в Саудовской Аравии

    TotalEnergies сообщила об остановке работы НПЗ в Саудовской Аравии

    Французская TotalEnergies остановила работу совместного с Saudi Aramco нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) SATORP в Саудовской Аравии после повреждений одной из технологических линий предприятия.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

    "На SATORP произошли инциденты в ночь с 7 на 8 апреля, в результате которых была повреждена одна из двух технологических линий нефтеперерабатывающего завода. О жертвах не сообщается. В качестве меры предосторожности установки были остановлены", - говорится в сообщении.

    Компания отмечает, что в настоящее время проводится оценка последствий инцидентов для работы нефтеперерабатывающего завода

    Satorp - один из крупнейших мировых НПЗ, расположен в Эль-Джубайле в Саудовской Аравии. Завод находится в совместном владении Saudi Aramco (62,5%) и TotalEnergies (37,5%).

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Отметим, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    "TotalEnergies" Səudiyyə Ərəbistanında neft zavodunun fəaliyyətini dayandırıb

