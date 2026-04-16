    TotalEnergies показала рост прибыли на фоне энергокризиса и перебоев в поставках нефти

    TotalEnergies показала рост прибыли на фоне энергокризиса и перебоев в поставках нефти

    Французская нефтегазовая компания TotalEnergies сообщила об удовлетворительных результатах за первый квартал, отметив, что рост цен на энергоресурсы, прибыль от торговых операций и увеличение добычи в других регионах компенсировали влияние войны на ее активы на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Financial Post, об этом говорится в сообщении компании.

    Отмечается, что Total ожидает значительного роста показателей по добыче нефти и газа, а также торговым операциям за квартал - до публикации официальной отчетности позже в этом месяце.

    Добыча нефти и газа в целом осталась на уровне предыдущего квартала благодаря новым проектам в Бразилии и Ливии, которые компенсировали снижение производства на Ближнем Востоке.

    Бизнес по сжиженному природному газу показал рост производства примерно на 10%, чему способствовали высокая волатильность и активная торговля.

    Компания также сообщила, что в марте торговля нефтью и нефтепродуктами продемонстрировала особенно сильные результаты на фоне резких колебаний рынка, вызванных войной.

    Кроме того, ожидается рост оборотного капитала примерно на $5 млрд за квартал из-за повышения цен на углеводороды и сезонных факторов.

    При этом коэффициент долговой нагрузки, по прогнозу, останется на уровне около 15% на конец квартала благодаря росту денежного потока, поддержанному высокими ценами на нефть и газ.

