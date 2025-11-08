Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Торгпредство РФ в Швеции снова подверглось нападению с использованием БПЛА

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 17:31
    Торгпредство РФ в Швеции снова подверглось нападению с использованием БПЛА

    Очередной инцидент со сбросом краски на территорию Торгового представительства России произошел в Швеции.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства.

    "Рано утром 8 ноября 2025 года был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию Торгового представительства России в Стокгольме. С мая 2024 года счет подобным инцидентам в отношении посольства России и торгпредства России в Швеции перевалил уже за два десятка. Комментарии, как говорится, излишни", - отмечено в сообщении.

    Отмечается, что с мая 2024 года было зарегистрировано более 15 нападений на территории российских миссий с использованием БПЛА, в ходе которых сброшены емкости с краской, нанесен материальный ущерб.

    Швеция Россия торгпредство БПЛА нападение
    İsveçdə Rusiya Ticarət Nümayəndəliyinin ərazisinə növbəti dəfə boya atılıb

    Лента новостей