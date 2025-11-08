İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    İsveçdə Rusiya Ticarət Nümayəndəliyinin ərazisinə növbəti dəfə boya atılıb

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 18:03
    İsveçdə Rusiya Ticarət Nümayəndəliyinin ərazisinə növbəti dəfə boya atılıb

    İsveçdə Rusiya Ticarət Nümayəndəliyinin ərazisinə növbəti dəfə boya atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS səfirliyə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu il noyabrın 8-i Rusiyanın Stokholmdakı Ticarət Nümayəndəliyinin ərazisinə drondan növbəti dəfə boya atılıb. Ötən ilin mayından etibarən Rusiyanın İsveçdəki səfirliyi və ticarət nümayəndəliyinə qarşı bu cür insidentlərin sayı 20-dən çox olub", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilir ki, 2024-cü ilin mayından bəri pilotsuz uçuş aparatı (PUA) istifadəsi ilə Rusiya missiyalarının ərazisinə 15-dən çox hücum qeydə alınıb və bu hücumlar zamanı boya qabları atılıb, maddi ziyan vurulub.

    İsveç Rusiya Stokholm Ticarət Nümayəndəliyi
    Торгпредство РФ в Швеции снова подверглось нападению с использованием БПЛА

    Son xəbərlər

    18:53

    Tanzaniyada müxalifət nümayəndəsi kütləvi iğtişaşlarla bağlı həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Zəfərin beşinci ildönümü qeyd edilib

    Hərbi
    18:37

    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci yeri tutub

    Fərdi
    18:30
    Foto

    Sumqayıtda Zəfər Günü konsert proqramı ilə davam edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    18:25

    Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq

    İnfrastruktur
    18:23

    Şahbaz Şərifin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:21

    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:20

    İraqda parlament seçkiləri ərəfəsində sükut günü başlayıb

    Digər ölkələr
    18:19

    Azərbaycan, Türkiyə prezidentləri və Pakistanın Baş nazirinin üçtərəfli görüşü olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti