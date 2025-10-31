Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Торгпред США: В отношениях Вашингтона и Пекина сохраняются проблемы

    Торгпред США: В отношениях Вашингтона и Пекина сохраняются проблемы

    Не все проблемы в отношениях США и Китая решены, заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    "На сегодняшний день мы решили не все проблемы в отношениях США и Китая. Остается много нерешенных вопросов, связанных с работой американских компаний в Китае или их попытками вести там свою деятельность", - сказал он.

    По словам Грира, американская администрация прежде всего стремилась наладить поставки редкоземельных металлов, гарантировать покупку Пекином американских сельскохозяйственных товаров и договориться с Китаем о совместной работе над решением проблемы контрабанды фентанила. "И мы справились со всем этим", - заявил торгпред.

    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi: Vaşinqton və Pekin arasında münasibətlərdə problemlər qalmaqdadır

    Лента новостей